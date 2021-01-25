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    Adana'daki torbacı operasyonu: 39 tutuklu

    Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son bir haftada, gözaltına alınan 232 şüpheliden 39'u tutuklandı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 11:05
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    Adana'daki torbacı operasyonu: 39 tutuklu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacrilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Kentte 18 Ocak-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 160 adrese baskın yapıldı. 232 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 2 kilo 936 gram bonzai, 1 kilo 296 gram esrar, 910 adet uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 76 gram bonzai ham maddesi, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    39 TUTUKLU

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 şüpheliden, 39’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16’sı adli kontrol şartıyla, 177’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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