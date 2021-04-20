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Adana’daki türbede çekilen TikTok videosunun sahibi gözaltına alındı

Adana’daki türbede çekilen TikTok videosunun sahibi gözaltına alındı

Çoban Dede Türbesi içinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkiyle karşılanırken, görüntüleri yayan ve bizzat videoda olan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.