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    Adana’daki türbede çekilen TikTok videosunun sahibi gözaltına alındı

    Adana’daki türbede çekilen TikTok videosunun sahibi gözaltına alındı

    Çoban Dede Türbesi içinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkiyle karşılanırken, görüntüleri yayan ve bizzat videoda olan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 07:10
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 07:59
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    Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde çekildiği öne sürülen TikTok videosunda askılı tişörtlü bir kişi, türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor.

    TEPKİLER YÜKSELDİ

    Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi.

    Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ramazan ayında İslami değerlerle dalga geçtiği için tepki gösterilen ve adının Hazar Şeker olduğu öğrenilen genç kadın, gözaltına alındı.

    Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Hazar Şeker’in sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Adana’daki türbede çekilen TikTok videosunun sahibi gözaltına alındı #1

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