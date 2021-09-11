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- Adana'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü
Adana'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü
Aynı yönde giden iki tırın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada bir otomobille otobüs de kazaya karıştı. Bir tır sürücüsü, hayatını kaybetti.
- DHA
- 11.09.2021 - 17:50
Öğle saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep yolunun Sarıçam mevkisinde tarfik kazası meydana geldi.
İhsan Yıkar yönetimindeki 01 R 9238 plakalı tır ile aynı yönde giden Hadi Onur'un kullandığı 07 YDT 15 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 07 YDT 15 plakalı tırın dorsesi, savrularak 31 D 5777 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
TIR OTOBÜSE, OTOBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI
Sürücüsünün kontrolümden çıkan otobüs de 31 P 9999 plakalı otomobile çarptı.
TIR SÜRÜCÜSÜ VEFAT ETTİ
Kazada tır sürücüsü İhsan Yıkar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otoyol bir süre araç trafiğine kapalı kaldı.