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Adana'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü

Adana'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü

Aynı yönde giden iki tırın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada bir otomobille otobüs de kazaya karıştı. Bir tır sürücüsü, hayatını kaybetti.