Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
384.622
-0.58%
EXEN Coin
24.64
1.90%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Adana'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü

    Aynı yönde giden iki tırın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada bir otomobille otobüs de kazaya karıştı. Bir tır sürücüsü, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü

    Öğle saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep yolunun Sarıçam mevkisinde tarfik kazası meydana geldi.

    İhsan Yıkar yönetimindeki 01 R 9238 plakalı tır ile aynı yönde giden Hadi Onur'un kullandığı 07 YDT 15 plakalı tıra çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle 07 YDT 15 plakalı tırın dorsesi, savrularak 31 D 5777 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

    TIR OTOBÜSE, OTOBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI

    Sürücüsünün kontrolümden çıkan otobüs de 31 P 9999 plakalı otomobile çarptı.

    TIR SÜRÜCÜSÜ VEFAT ETTİ

    Kazada tır sürücüsü İhsan Yıkar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otoyol bir süre araç trafiğine kapalı kaldı.

    Adana daki zincirleme kazada 1 kişi öldü #1

    Adana daki zincirleme kazada 1 kişi öldü #2

    Adana daki zincirleme kazada 1 kişi öldü #3

    Adana daki zincirleme kazada 1 kişi öldü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir