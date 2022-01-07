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    Adana'da evden mühimmat çıktı

    Kaçak sigara şüphesiyle baskın yapılan evde 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 11:14
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    Adana'da evden mühimmat çıktı

    Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’ndeki eve kaçak sigara ürünleri bulundurulduğu şüphesiyle baskın yaptı.

    SAMURAY KILICI DA ÇIKTI

    Evdeki aramada 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 15 tabanca ve tüfek şarjörü, değişik çaplarda 1560 mermi, samuray kılıcı dahil 106 çeşit kılıç ve bıçak, 1 elektrikli sigara dolum makinesi, 130 kilo kıyılmış tütün, 200 doldurulmuş sigara, 30 bin kaçak makaron ve kaçak sigara paketlemede kullanılan 50 bin kilitli poşet ele geçirildi.

    İsmi açıklanmayan ev sahibi ise gözaltına alındı.

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