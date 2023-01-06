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    Adana'da otomobilin altına giren kız polise 2 saat direndi

    23 yaşındaki genç kız kendisini birinin kovaladığını söyleyerek 2 saat park halindeki aracın altından çıkmadı.
    • 06.01.2023 - 10:38
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 11:08
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    Adana'da otomobilin altına giren kız polise 2 saat direndi

    Adana'nın Seyhan ilçesinde akıllar durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, 23 yaşındaki Perihan Y.  yolda yürüdüğü sırada çığlık atarak, kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi.

    Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı.

    Olay yerine polis geldi

    Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi.

    Adana da otomobilin altına giren kız polise 2 saat direndi #1

    "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar"

    Perihan Y., "Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

    2 saat sonra çıktı

    Genç kız yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.

    Koşarak kaçtı

    Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı.

    DHA'nın haberine göre, Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp, gözden kayboldu.

    Adana da otomobilin altına giren kız polise 2 saat direndi #2

    Adana da otomobilin altına giren kız polise 2 saat direndi #3

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    Adana da otomobilin altına giren kız polise 2 saat direndi #9


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