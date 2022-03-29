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    Adanalı çete, tefecilikle 11 milyon lira topladı

    130 vatandaşın zor durumundan faydalanarak tehditle 11 milyon lirasını çalan çete üyeleri, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 09:21
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    Adanalı çete, tefecilikle 11 milyon lira topladı

    Adana'da polis ekipleri, tefecilere göz açtırmıyor.

    Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, tefecilere yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir vatandaşın ihbarı üzerine 23 kişilik bir tefecilik şebekesi olduğunu belirledi.

    PARA VERİP YÜKSEK FAİZLE GERİ ALDILAR

    Polis zanlıların zor durumda olan vatandaşlara para verip yüksek faizle geri tahsil edip, veremeyenleri de tehdit ettiklerini tespit etti.

    Polis bu tespitler üzerine 130 vatandaştan 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlıyı yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı.

    EMNİYETTE SORGULANACAKLAR

    Yapılan operasyonda polis çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adanalı çete, tefecilikle 11 milyon lira topladı #1

    Adanalı çete, tefecilikle 11 milyon lira topladı #2

    Adanalı çete, tefecilikle 11 milyon lira topladı #3

    Adanalı çete, tefecilikle 11 milyon lira topladı #4


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