Adanalı genç, protez desteği bekliyor

24 yaşındaki Aka, kaza nedeniyle bir kolunu ve bacağını kaybetti. Kimseye ihtiyaç duymadan yaşamak isteyen Aka, hayırseverlere seslendi.

Adana'da yaşayan Hacı Aka, yaklaşık bir yıl önce motosikletiyle trafoya çarpıktan sonra elektrik akımına kapıldı.

Seyhan ilçesinde yaşanan olayda ağır yaralanan Aka, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay yoğun bakımda kaldı.

SOL KOLU VE SOL BACAĞI KESİLDİ

Aka'nın sol kolu dirsekten, sol bacağı ise dizden kesilmek zorunda kaldı. 24 yaşındaki genç, sağ elini ise yanıktan dolayı kullanamaz hale geldi.

Hacı Aka, kolunu ve bacağını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

"HAYATIM ALTÜST OLDU"

Kazadan önce kepçe operatörlüğü yaptığını anlatan Aka, başına gelen olayla hayatının altüst olduğunu aktardı.

HAYIRSEVERLERE PROTEZ ÇAĞRISI

Şu an annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getiren Aka, tek isteğinin protez kolla ve bacakla da olsa hiç kimsenin yardımı olmadan yaşamına devam etmek olduğunu belirtti.

Aka, protez alımıyla ilgili hayırseverlerden destek beklediğini kaydetti.