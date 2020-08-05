Adanalı kebapçı, iki çocuğu boğulmaktan kurtardı

Sulama kanalına girdikleri sırada boğulma tehlikesi atlatan çocukları gören kebapçı, atladığı sudaki mücadelesi ile çocukları kurtarmayı başardı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalına giren Sadık Apsalcı ile arkadaşı Süleyman Yağız Erdoğan, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

İKİ ÇOCUĞU DA KEBAPÇI KURTARDI

Kanal kenarında kebapçılık yapan 56 yaşındaki Murat Alpay olayı görür görmez çocukları kurtarmak için tereddüt etmeden sulama kanalına atladı. Alpay, önce Sadık A’yı kurtardı.

Daha sonra ise Süleyman Yağız E.’ye ulaşmayı başaran kebapçı, kanal kenarında tutacak bir yer olmadığı için çocukla birlikte kendi de sürüklenmeye başladı.

Bu nedenle çocuğun su yutup boğulmaması için ters yatıp çocuğu da göğsüne yatırıp suda sürüklenirken, tutunacak bir yer aramaya başladı. Alpay da tam yorulup batmak üzereyken, çevredeki vatandaşların da yardımıyla karaya çıkmayı başardı.

"ANNEME BABAMA NE DİYECEĞİM"

Süleyman Yağız E, olay yerine sevk edilen ambulansla alındı. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ‘’Ben anneme babama ne diyeceğim, ben ne yaptım’’ diyerek ağladı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağız'ın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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"ÇOK YÜZDÜK VE YORULDUK"

Durumu iyi olan Sadık A., bir süre sonra arkadaşını görmek için ambulansın yanına geldi. Çok korktuğu için titreyen Sadık A., serinlemek için sulama kanalına girdiklerini belirterek, "Onu kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Bir ağabey atladı, ilk beni daha sonra onu kurtardı. Çok yüzdük ve yorulduk o yüzden çıkamadık. Bir daha asla kanala yüzmeye girmeyeceğim’’ dedi.

"BURADA ÇOK FAZLA KİŞİ KURTARDIM"

Murat Alpay da gencin suda batıp çıktığını görünce hemen kanala atladığını anlatarak, "Çocuk burada batıp çıkıyordu, hemen suya atladım göğsüme yatırdım. Burada çok fazla kişiyi kurtardım belki 20 kişi olmuştur. Ben boğulurum diye hiç korkmadım, çünkü daha önce çok çocuk kurtardım. Çocuklara sesleniyorum burada suya girmesinler çok tehlikeli. O çocuk aslan gibi ama ben atlamasam gitmişti. " diye konuştu.