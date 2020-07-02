Adanalı öğretmen ailesinin kafetaryasında vuruldu

Matematik öğretmeni, ailesine ait kafeteryada kadın müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardığı Ömer Şenel tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Okulların tatil olması nedeniyle Bitlis'ten memleketi Adana'ya gelen matematik öğretmeni Şakir Yaltırık, ailesine ait kafeteryada çalışmaya başladı.

Yaltırık, kafeteryaya gelen Ömer Şenel ile Umut B.'nin, çevredeki kadınlara rahatsızlık vermesi üzerine uyarıda bulundu.

Bunun üzerine ise taraflar arasında tartışma çıktı.

"SEN BANA POSTA KOYAMAZSIN"

Tartışmanın ardından kafeteryadan ayrılan Ömer Şenel ile Umut B. yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirlenemeyen 2 kişiyle geri gelerek Yaltırık’tan çay istedi.

Yaltırık’ın çay servisi yaptığı sırada Ömer Şenel, “Sen bize neden sert konuştun? Sen bana posta koyamazsın." dedi.

ÖĞRETMENİ TABANCAYLA VURDU

Ömer Şenel, daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, silahı tutmaya çalışan Yaltırık’ın eline, karnına, bacağına ve kalçasına isabet etti. Yaltırık kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar, geldikleri araçla kaçtı.

Yaralı Yaltırık ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

APARTMAN BAHÇESİNDE YAKALANDI

Olayın ardından saldırganların peşine düşen polis, aracın kaçış güzergahında önlem alıp, ara sokaklarda arama yaptı. Aracı terk edilmiş halde bulan polis, şüphelilerin saklanmış olabilecekleri ihtimali üzerine bölgedeki apartman bahçelerini didik didik aradı.

İhbar üzerine bir apartmanın bahçesinde, park halindeki 2 aracın arasında yatan Ömer Şenel, yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu diğer şüpheli Umut B. de yakalandı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN SİLAH ÇEKTİM"

Şüphelilerden Ömer Şenel’in ifadesinde, “Bir anda gelip, ‘Kadınları sen mi rahatsız ettin?’ dedi. Sonra bana satır çektiler ve kalabalıklaştılar. Ben de kendimi korumak için silahı çekmek zorunda kaldım. Uyarmak için yere sıktım." dediği öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

‘Kasten yaralama’, ‘Silahla tehdit’ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ömer Şenel sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda ağır yaralanan öğretmen Şakir Yaltırık'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.