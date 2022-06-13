Adanalı şehidin babası toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın kansere yenik düşen babası Nazmi Bolat, son yolculuğuna uğurlandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Mehmet Bolat’ın 73 yaşındaki babası Nazmi Bolat, yakalandığı kansere yenik düştü.

İHA'nın haberine göre; 2017 yılında Ağrı’da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Bolat’ın babası, kolon kanseri hastalığı nedeniyle Kozan Merkez Varsaklar Mahallesi'ndeki evinde vefat etti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Cenazesi bugün, öğle namazına müteakip Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit babası Nazmi Bolat’ın cenazesine İlçe Jandarma Üsteğmen Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan; şehidin kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bolat’ın da Kozan Cezaevi'nde görevli olduğu öğrenildi.