Petrol
120.17
-1.51%
Euro
18.1135
0.57%
Dolar
17.2661
0.91%
Altın
1.023
-0.60%
Borsa
2527
-0.64%
Bitcoin
410.642
-14.34%
BTXN Coin
8.18
-10.01%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Adanalı şehidin babası toprağa verildi

    Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın kansere yenik düşen babası Nazmi Bolat, son yolculuğuna uğurlandı.
    • 13.06.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adanalı şehidin babası toprağa verildi

    Adana’nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Mehmet Bolat’ın 73 yaşındaki babası Nazmi Bolat, yakalandığı kansere yenik düştü.

    İHA'nın haberine göre; 2017 yılında Ağrı’da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Bolat’ın babası, kolon kanseri hastalığı nedeniyle Kozan Merkez Varsaklar Mahallesi'ndeki evinde vefat etti.

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Cenazesi bugün, öğle namazına müteakip Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Şehit babası Nazmi Bolat’ın cenazesine İlçe Jandarma Üsteğmen Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Öte yandan; şehidin kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bolat’ın da Kozan Cezaevi'nde görevli olduğu öğrenildi.

    Adanalı şehidin babası toprağa verildi #1

    Adanalı şehidin babası toprağa verildi #2

    Adanalı şehidin babası toprağa verildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Yanan otomobilden patlama sesleri
    3. Sayfa

    Yanan otomobilden patlama sesleri

    İHA KARGU'ların yeni teslimatı duyruldu
    Gündem

    İHA KARGU'ların yeni teslimatı duyruldu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir