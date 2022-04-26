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    Adanalı şoför yanlışlıkla hesabına gelen parayı geri yolladı

    Yüreğir'de asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya, hesabına yanlışlıkla gelen 1 milyon TL'yi banka şubesine giderek geri iade ettti. Kaya, "Allah korkusu olan insanlarız" dedi.
    • 26.04.2022 - 11:00
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    Adanalı şoför yanlışlıkla hesabına gelen parayı geri yolladı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde eşine filmlerde rastlanacak bir olay yaşandı.

    Bir gıda firmasında şoförlük yapan evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Erdinç Kaya, 18 Nisan’da cep telefonuna gelen bildirimle neye uğradığını şaşırdı.

    Hesabına 1 milyon lira geldi

    Kaya, gelen mesajda hesabına 1 milyon TL havale yapıldığını gördü.

    Paranın yanlışlıkla gönderildiğini düşünen Erdinç Kaya, bankaya gitti.

    Parayı geri gönderdi

    Kaya, banka personeline durumu anlatıp, parayı gelen hesaba geri gönderdi.

    Bugüne kadar harama el uzatmadığını, çalışarak kazandığı parayı harcadığını belirten Erdinç Kaya, bildirimi görünce ilk başta ister istemez mutlu olduğunu, sonrasında ise rahatsızlık duyduğunu söyledi.

    "Allah korkusu olan insanlarız"

    Kaya, “Allah korkusu olan insanlarız. Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti. Banka şubesine gittiğimde 'Banka bu hatayı yapmış olsaydı bloke koyabiliriz ama şahıstan şahsa olduğu için ilk etapta bloke koyamadık, geldiğiniz için teşekkür ederiz' dediler.

    Ancak paranın sahibi benimle irtibata girmedi. Zaten beklenti içerisine girerek gitmemiştim ama bir teşekkür bekledim onu da görmedim, canları sağ olsun” diye konuştu.

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