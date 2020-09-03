Adapazarı'nda sevgilisi için otomobil çalan hırsız yakalandı

Adapazarı'nda sevgilisi için otomobil çalan hırsız yakalandı

İlçede 2 ayrı otomobili çalan iki şahıs polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlardan birinin, internet üzerinden tanıştığı sevgilisini gezdirmek için araç çaldığı ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdiği evde bulduğu kontak anahtarını alan şahıs, park halindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan B.G. olduğunu belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul'a kaçtığı öğrenilen şüpheli, Kadıköy’de yaşayan kayınvalidesinin evinin önünde aracın plakasını değiştirirken yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyete getirilen ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

SEVGİLİSİNİ GEZDİRMEK İÇİN OTOMOBİL ÇALDI

Öte yandan, Adapazarı ilçesinde ikinci bir hırsızlık olayı daha yaşandı.

M.K. (31) adlı şüpheli, geldiği oto yıkamacıda anahtarların asılı olduğu yerden kontak anahtarını aldığı otomobili çalıp, kaçtı.

Otomobil, Düzce ilçesine bağlı Akçakoca ilçesinde oluşturulan polis noktasında durdurulurken,. M.K. ile yanındaki kız arkadaşı gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edilen M.K.'nin ifadesinde, internetten tanıştığı kız arkadaşını gezdirmek için otomobili çaldığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, beraberindeki kız arkadaşı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.