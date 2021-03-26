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- Adapazarı'nde hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı
Adapazarı'nde hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı.
- İHA
- 26.03.2021 - 17:35
- Güncelleme : 26.03.2021 - 17:40
Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii’nde meydana gelen olayda, cuma namazı için camiye gelen Ş.Ö., hutbe okunduğu sırada fenalaşarak yere düştü.
Durumu fark eden cemaat, yanına gittiğinde Ş.Ö.’nün başının ve vücudunun kanlar içinde kaldığını görünce büyük korku yaşadı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Ağzından ve burnundan kanlar gelen Ş.Ö.’ye ilk müdahaleyi namazdaki vatandaşlar yaptı.
Rahatsızlık geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Fenalaşarak yere yığılan Ş.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Camide kanlar içinde kaldı VİDEO