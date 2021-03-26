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    Adapazarı'nde hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 17:40
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    Adapazarı'nde hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

    Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii’nde meydana gelen olayda, cuma namazı için camiye gelen Ş.Ö., hutbe okunduğu sırada fenalaşarak yere düştü.

    Durumu fark eden cemaat, yanına gittiğinde Ş.Ö.’nün başının ve vücudunun kanlar içinde kaldığını görünce büyük korku yaşadı.

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Ağzından ve burnundan kanlar gelen Ş.Ö.’ye ilk müdahaleyi namazdaki vatandaşlar yaptı.

    Rahatsızlık geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

    Orhan Camii

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Fenalaşarak yere yığılan Ş.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Camide kanlar içinde kaldı VİDEO



    Orhan Camii

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