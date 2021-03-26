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Adapazarı'nde hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

Adapazarı'nde hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı.