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- Adem Büyük’ün eşi çakar ve siren tertibatlı araçla polisçilik oynadı
Adem Büyük’ün eşi çakar ve siren tertibatlı araçla polisçilik oynadı
Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı.
- İHA
- 21.05.2021 - 20:55
- Güncelleme : 21.05.2021 - 20:57
Ünlü futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı.
ADEM BÜYÜK'ÜN EŞİ'NİN ÇAKARLI ARAÇ YOLCULUĞU
Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Arka koltukta oturan oğlunun "anne biz polis miyiz?" sorusuna ise “evet” yanıtı veren Büyük’ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.
Adem Büyük’ün eşi çakar ve siren tertibatlı araçla polisçilik oynadı VİDEO