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Adem Büyük’ün eşi çakar ve siren tertibatlı araçla polisçilik oynadı

Adem Büyük’ün eşi çakar ve siren tertibatlı araçla polisçilik oynadı

Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı.