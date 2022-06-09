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    Adem Kılıçcı, yaralama davasında beraat etti

    Polise yönelik saldırı davasında yargılanan milli boksör Adem Kılıçcı, beraat etti. Diğer 3 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. Bir sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • 09.06.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 18:02
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    Adem Kılıçcı, yaralama davasında beraat etti

    İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 3 yıl önce bir gece kulübünde müşteri olan polisin kafasında cam şişe kırdığı iddiasıyla yargılanan, aralarında Survivor All Star’ın başarılı yarışmacısı milli boksör Adem Kılıçcı'nın da bulunduğu 5 sanık hakkında karar çıktı.

    Avukatlar, beraat istedi

    İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı.

    Tarafları avukatları temsil etti.

    Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

    Adem Kılıçcı, yaralama davasında beraat etti #1

    Adem Kılıçcı, delil yetersizliğinden beraat

    Mahkeme, sanık Adem Kılıçcı hakkında atılı suçu işlediği hususunda cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

    Diğer sanıklar Metin Sinanoğlu, Fikri Can Saral ve Mehmet Aziz Saral hakkında ise “Silahla kasten yaralama” suçundan dava açılmışsa da dosyadaki bilirkişi raporuna göre sanıkların silahtan sayılan cisim kullanmadıkları, dolayısıyla “Kasten yaralama” suçunun oluştuğu, tarafların bu konuda uzlaşma sağladıkları belirtilerek haklarındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

    Adem Kılıçcı, yaralama davasında beraat etti #2

    3 yıl 9 ay hapis cezası

    Sanık Burak Doğukan Seçgin ise meydana gelen olay sırasında şikayetçiye saldırarak kendisini diğer sanıklarla darbettiği, ayrıca yerden kaldırdığı silahtan sayılan masayı ve masadan aldığı bir şişeyi şikayetçi Murad C.'ye fırlattığı gerekçesiyle “Silahla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adem Kılıçcı'nın ve diğer sanıkların, gittikleri gece kulübünde bir polisi dövdükleri iddiasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

    Adem Kılıçcı, yaralama davasında beraat etti #3

    “Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım”

    Duruşmada ifade veren Adem Kılıçcı, “Şikayetçi Murad C.yi tanımıyorum. Biz sanıklardan Fikri Saral'la tanışıyoruz, kendisinin kuzenine boks eğitimi veriyorum. Sporcuyum. İddianameyi görünce şaşırdım. Olay gecesi kavganın olduğu yerde tesadüfen bulunuyordum. Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım. Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım. 20 yıl spor yaptım.

    Adem Kılıçcı, yaralama davasında beraat etti #4

    “Devletimin polisine, memuruna kesinlikle vurmam”

    Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam. Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Devletimin polisine, memuruna kesinlikle vurmam. Ülkeme faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Sırf tanınan bir insan olduğumdan dolayı beni suçladılar. Sadece olay yerinde olduğum için sanık durumuna düştüm.” demişti.


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