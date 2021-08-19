Adıyaman ‘da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman ‘da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

Hasan İzci yönetimindeki hafif ticari araç ile Eren Dağ idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu, araçlar yol kenarına devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, Malatya Sürgü-Çelikhan arası Balıkburnu mevkiinde Hasan İzci idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Eren Dağ yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile iki araç da yol kenarına devrildi.

Motosiklet sürücüsü Eren Dağ ile yanındaki Ensari Gümüş yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Daha sonra yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.