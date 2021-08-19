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    Adıyaman ‘da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

    Hasan İzci yönetimindeki hafif ticari araç ile Eren Dağ idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu, araçlar yol kenarına devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 09:37
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    Adıyaman ‘da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

    Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, Malatya Sürgü-Çelikhan arası Balıkburnu mevkiinde Hasan İzci idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Eren Dağ yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile iki araç da yol kenarına devrildi.

    Motosiklet sürücüsü Eren Dağ ile yanındaki Ensari Gümüş yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adıyaman ‘da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Daha sonra yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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