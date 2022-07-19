Adıyaman-Gaziantep karayolunda kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Besni-Gaziantep karayolu üzerinde yaşanan feci kazada 2 kişi ölürken 6 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bir kişi ise, "Çocuklarım nerede?" diye feryat etti.

Besni-Gaziantep karayolunun 5. kilometresinde, Gaziantep istikametinden Besni istikametine giden Bilal V. yönetimindeki kamyonet önünde ilerleyen Mahmut D. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kaza yerinde can pazarı yaşandı

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi sevk edildi.





2 kişi ölürken 6 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan 3’ü çocuk toplam 8 yaralıyı sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Yaralılar vatandaşlar tarafından oluşturulan zincir ile otomobilin uçtuğu uçurumdan yola taşındı. Yaralılardan İrem Durna (18) kaza yerinde, Sultan Durna (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

"Çocuklarım nerede?"

İHA'nın haberine göre, kazada, Ali D., Halil T., Gamze T., Çağatay T., Mustafa D. ve sürücü Mahmut D. yaralandı. Yaralılardan bir kadın sedyede ‘Çocuklarım nerde’ diye seslendi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali D.’nin durumunun ağır olduğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



