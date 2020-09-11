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    Adıyaman Kahta'da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tabelaya ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 08:57
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    Adıyaman Kahta'da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı

    Adıyaman’ın Kahta’da ilçesinde, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden Kahta istikametine giden Yusuf Çevik, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücünün Kahta istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, önce yol kenarındaki tabelaya, ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

    3 KİŞİ YARALI

    Kazada otomobil sürücüsü Yunus Çevik, otomobilde bulunan Abdurrahman Aydın ve Sezgin Dinçer yaralandı.

    Adıyaman Kahta da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Adıyaman Kahta da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı #2

    1 YARALININ DURUMU AĞIR

    Acil serviste tedavileri devam eden yaralılardan Abdurrahman Aydının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Adıyaman Kahta da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı #3

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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