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- Adıyaman Kahta'da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Adıyaman Kahta'da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tabelaya ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 11.09.2020 - 08:57
Adıyaman’ın Kahta’da ilçesinde, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden Kahta istikametine giden Yusuf Çevik, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün Kahta istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, önce yol kenarındaki tabelaya, ardından elektrik direğine çarparak durabildi.
3 KİŞİ YARALI
Kazada otomobil sürücüsü Yunus Çevik, otomobilde bulunan Abdurrahman Aydın ve Sezgin Dinçer yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Acil serviste tedavileri devam eden yaralılardan Abdurrahman Aydının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.