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Adıyaman Kahta'da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı

Adıyaman Kahta'da otomobil, önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tabelaya ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.