Adıyaman'da 11 yaşındaki öğrenci servisin altında kaldı

Evine dönerken okuluna ait servisin altında kalarak ağır yaralanan Uğur Geçer, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Adıyaman'da bulunan 1 Aralık İlkokulu'ndan öğrenci alarak ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi’ne dönüş yapan İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı servis, öğrencilerinden Uğur Geçer'e (11) çarptı.

Araç, çarpmanın etkisiyle yere düşen minik Uğur’un üzerinden geçti.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Uğur Geçer’e ilk müdahale, olay yerinden geçen ve sağlıkçı oldukları öğrenilen iki kişi tarafından yapıldı. Geçer, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.