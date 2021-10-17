Adıyaman’da, 13 yaşındaki çocuk babasının otomobili ile kaza yaptı

Adıyaman’da, 13 yaşındaki çocuk babasının otomobili ile kaza yaptı

13 yaşındaki Umutcan Ertürk'ün kullandığı otomobil, elektrik direğine çarptı. Ertürk ikiye katlanan aracın içinden, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Adıyaman’da, baba Hacı Ertürk’e ait otomobili habersiz alan 13 yaşındaki Umutcan Ertürk, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu Şehit Hasan Aydoğdu Parkı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisi ile ikiye katlanırken, Umutcan Ertürk aracın içinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

13 yaşındaki Umutcan Ertürk'ü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için ekipler zamanla yarıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hurdaya dönen otomobil içinden ağır yaralı olarak çıkarılan Umutcan Ertürk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Adıyaman’da, 13 yaşındaki çocuk babasının otomobili ile kaza yaptı ViDEO

KAZA HABERİNİ POLİS MEMURU VERDİ

Umutcan Ertürk araç içerisindeyken defalarca çalan cep telefonuna ise bir trafik polis memuru cevap verdi.

Polis memuru, telefondaki baba Haci Ertürk’e, "Oğlunuz bir kaza yaptı. Durumu iyi hastaneye kaldırdılar, sizler de hastaneye geçin." dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardında, kullanılamaz hale dönen araç bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.