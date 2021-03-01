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    Adıyaman'da 130 TL alacak için kavga ettiler

    Bir grup genç, 130 TL alacak için bir kişiyi darbederek yaraladı.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 18:49
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    Adıyaman'da 130 TL alacak için kavga ettiler

    Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'ne bağlı Sakarya Caddesi yakınlarında, V.G. ile bir grup genç arasında 130 TL alacak yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    1 KİŞİ YARALANDI, 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    V.G., yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaralı V.G.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olaya karışan 8 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da 130 TL alacak için kavga ettiler #1

    Adıyaman da 130 TL alacak için kavga ettiler #2

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