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    Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

    Kahta ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
    • 01.10.2022 - 00:42
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    Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

    Kahta-Adıyaman karayolunun 3. Kilometresinde, Ahmet Öztürk yönetimindeki 27 AJH 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Nedim Yağar yönetimindeki 34 BE 0136 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    5 kişi yaralandı

    Meydana gelen kazada sürücüler, Muhammed Zeki Yağar (5), Sıdıka Yağar (28) ve Ayfernur Yağar (7) yaralandı.

    İHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı #1

    Yaralılardan birinin durumu ağır

    Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Öztürk’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı #2

    Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı #3


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