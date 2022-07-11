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    Adıyaman'da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti

    Husumetli 2 grup arasında çıkan tekme-tokat kavgayı durduran polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
    • 11.07.2022 - 16:14
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    Adıyaman'da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti

    Adıyaman'daki Bahçecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüştü.

    5 kişi gözaltında

    İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

    Adıyaman da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti #1

    Adıyaman da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti #2

    Adıyaman da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti #3

    Adıyaman da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti #4

    Adıyaman da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti #5


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