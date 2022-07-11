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- Adıyaman'da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti
Adıyaman'da 2 grubun kavgasına polis müdahale etti
Husumetli 2 grup arasında çıkan tekme-tokat kavgayı durduran polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
- 11.07.2022 - 16:14
Adıyaman'daki Bahçecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüştü.
5 kişi gözaltında
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.