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    Adıyaman'da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü

    1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin Aslan (2), ağır yaralandı. Ecrin annesi tarafından ambulansa taşınırken, ailenin diğer kızı 5 yaşındaki Defne, gözyaşlarına boğuldu.
    • DHA
    • 17.07.2021 - 12:05
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    Adıyaman'da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katında oturan Semra ve Selahattin Aslan çiftinin kızları Ecrin, çıktığı pencereden dengesini kaybedip beton zemine düştü.

    Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    DURUMU AĞIR

    Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

    ABLASI ARKASINDAN AĞLADI

    Semra Aslan, kucağına aldığı küçük kızını ambulansa taşıdı. Bu sırada ailenin 5 yaşındaki kızı Defne, annesinin elbisesinden tutup yanında yürürken gözyaşlarına boğuldu.

    Adıyaman da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü #1

    Adıyaman da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü #2

    Adıyaman da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü #3

    Adıyaman da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü #4

    Adıyaman da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü #5

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