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- Adıyaman'da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü
Adıyaman'da 2 yaşındaki çocuk, pencereden düştü
1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin Aslan (2), ağır yaralandı. Ecrin annesi tarafından ambulansa taşınırken, ailenin diğer kızı 5 yaşındaki Defne, gözyaşlarına boğuldu.
- DHA
- 17.07.2021 - 12:05
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katında oturan Semra ve Selahattin Aslan çiftinin kızları Ecrin, çıktığı pencereden dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
ABLASI ARKASINDAN AĞLADI
Semra Aslan, kucağına aldığı küçük kızını ambulansa taşıdı. Bu sırada ailenin 5 yaşındaki kızı Defne, annesinin elbisesinden tutup yanında yürürken gözyaşlarına boğuldu.