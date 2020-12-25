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- Adıyaman'da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı
Adıyaman'da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı
Aralarında şakalaşırken çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken, iki kişi de gözaltına alındı.
- DHA
- 25.12.2020 - 17:50
Adıyaman Musalla Mahallesi'nde arkadaş olan Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B., iddiaya göre, birbirleriyle şakalaşmaya başladı.
Bu sırada şaka nedeniyle 3 arkadaş arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALANDI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet D., kimin kullandığı henüz belirlenemeyen bıçakla bacağından yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
2 ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI
Ahmet D.'nin tedavisine başlanırken, polis ekipleri de olaya karışan Batuhan B. ile Atilla B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.