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Adıyaman'da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Adıyaman'da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Aralarında şakalaşırken çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken, iki kişi de gözaltına alındı.