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    Adıyaman'da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

    Aralarında şakalaşırken çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken, iki kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 17:50
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    Adıyaman'da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

     

    Adıyaman Musalla Mahallesi'nde arkadaş olan Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B., iddiaya göre, birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

    Bu sırada şaka nedeniyle 3 arkadaş arasında tartışma çıktı.

    BIÇAKLA YARALANDI

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet D., kimin kullandığı henüz belirlenemeyen bıçakla bacağından yaralandı.

    Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    2 ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI

    Ahmet D.'nin tedavisine başlanırken, polis ekipleri de olaya karışan Batuhan B. ile Atilla B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

     


    Adıyaman da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı #1

    Adıyaman da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı #2

    Adıyaman da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı #3

    Adıyaman da 3 arkadaşın şakalaşması kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı #4

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