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    Adıyaman'da 3 tefeci gözaltına alındı

    Emniyetin tefecilere yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı
    • DHA
    • 02.12.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 17:27
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    Adıyaman'da 3 tefeci gözaltına alındı

    Emniyet, toplumun huzurunu korumaya ve suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Adıyaman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

    3 GÖZALTI

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

    İSİMLERİ AÇIKLANMADI

    İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.

    Adıyaman da 3 tefeci gözaltına alındı #1

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