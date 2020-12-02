Adıyaman'da 3 tefeci gözaltına alındı

Emniyetin tefecilere yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet, toplumun huzurunu korumaya ve suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

3 GÖZALTI

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.