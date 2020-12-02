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- Adıyaman'da 3 tefeci gözaltına alındı
Adıyaman'da 3 tefeci gözaltına alındı
Emniyetin tefecilere yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı
- DHA
- 02.12.2020 - 17:21
- Güncelleme : 02.12.2020 - 17:27
Emniyet, toplumun huzurunu korumaya ve suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adıyaman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
3 GÖZALTI
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İSİMLERİ AÇIKLANMADI
İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.