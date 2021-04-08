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- Adıyaman'da 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı
Ekiplerin düzenlediği tefeci operasyonuyla birlikte gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 08.04.2021 - 17:27
- Güncelleme : 08.04.2021 - 17:30
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine Gölbaşı'ndaki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Arama yapılan adreslerde çok sayıda çek, senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
3'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A., O.A. ve E.Ç. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.