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    Adıyaman'da 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı

    Ekiplerin düzenlediği tefeci operasyonuyla birlikte gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 17:30
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    Adıyaman'da 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine Gölbaşı'ndaki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Arama yapılan adreslerde çok sayıda çek, senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

    3'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A., O.A. ve E.Ç. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adıyaman da 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı #1

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