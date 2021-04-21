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- Adıyaman'da 32 kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı
Adıyaman'da 32 kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı
Adıyaman'da iş bulma vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 21.04.2021 - 17:49
- Güncelleme : 21.04.2021 - 17:53
Adıyaman'da 32 kişi, iş bulma vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu.
32 kişinin tam 1,5 milyon lira dolandırıldıkları belirlendi.
ŞİKAYET ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İş bulma vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleri üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, 32 kişinin kamu kurumlarında işe yerleştirilmeleri karşılığında 3 kişiye yaklaşık 1,5 milyon lira verdiklerini tespit etti.
GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Mağdurların ifadelerinin ardından polis ekipleri, şüpheliler Sevda Ö., Melek Zübeyde A. ve Hasan A.'yı Adıyaman'daki adreslerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.