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    Adıyaman'da 32 kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı

    Adıyaman'da iş bulma vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:53
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    Adıyaman'da 32 kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı

    Adıyaman'da 32 kişi, iş bulma vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu.

    32 kişinin tam 1,5 milyon lira dolandırıldıkları belirlendi.

    ŞİKAYET ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İş bulma vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleri üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis, 32 kişinin kamu kurumlarında işe yerleştirilmeleri karşılığında 3 kişiye yaklaşık 1,5 milyon lira verdiklerini tespit etti.

    Adıyaman da 32 kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı #1

    GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Mağdurların ifadelerinin ardından polis ekipleri, şüpheliler Sevda Ö., Melek Zübeyde A. ve Hasan A.'yı Adıyaman'daki adreslerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adıyaman da 32 kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı #2

    Adıyaman da 32 kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı #3

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