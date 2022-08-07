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    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı

    Yaşları küçük 4 çocuğun, içerisine binerek yaktıkları iki ambulans küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 07.08.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 14:02
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    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı

    Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı teknik birim bahçesinde park halindeki ambulansın yanına gelen yaşı küçük 4 çocuk, kapısı açık olan ambulansın içerisine bindi.

    Birkaç dakika ambulansın içerisinde oyalanan 8-10 yaşlarındaki çocuklar, ambulansı ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İki ambulans alev topuna döndü

    Bir süre sonra çocukların ateşe verdiği ambulans, alev topuna döndü.

    Durumu fark eden görevliler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

    Hızla büyüyen alevler yan tarafta bulunan başka bir ambulansa sıçradı.

    Kullanılamaz hale geldi

    Kısa sürede her iki ambulansta yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler üçüncü ambulansa sıçramadan söndürüldü.

    Yangın sonrası iki ambulans kullanılamaz hale geldi.

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı VİDEO

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı #1

    Çocuklar aranıyor

    Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak, olayı gerçekleştiren çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı #2

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı #3

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı #4

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı #5

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı #6


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