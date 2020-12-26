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- Adıyaman'da 4 gündür kayıp olan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu
Adıyaman'da 4 gündür kayıp olan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu
Mezarlıkta cansız bedenine ulaşılan Abuzer Erdem, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
- DHA
- 26.12.2020 - 15:19
Adıyaman'da Küçük Pirin Mezarlığı mezarlığında yaşlı bir adamın hareketsiz yattığını görenler polisi aradı.
İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonunda adamın 4 gündür kayıp olarak aranan Abuzer Erdem olduğunu belirledi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Erdem’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.