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    Adıyaman'da 4 gündür kayıp olan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu

    Mezarlıkta cansız bedenine ulaşılan Abuzer Erdem, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 15:19
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    Adıyaman'da 4 gündür kayıp olan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu

     

    Adıyaman'da Küçük Pirin Mezarlığı mezarlığında yaşlı bir adamın hareketsiz yattığını görenler polisi aradı.

    İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonunda adamın 4 gündür kayıp olarak aranan Abuzer Erdem olduğunu belirledi.

    OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

    Erdem’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

     


    Adıyaman da 4 gündür kayıp olan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu #1

    Adıyaman da 4 gündür kayıp olan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu #2

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