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- Adıyaman'da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı
Adıyaman'da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı
Polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği sırada arama yapılan otomobildeki 4 kişi, üzerlerinden 21 gram metamfetamin çıkmasının ardından gözaltına alındı.
- DHA
- 31.03.2021 - 11:14
- Güncelleme : 31.03.2021 - 11:27
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, durumlarından şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada şahısların üzerinde 21 gram metamfetamin ele geçirildi.
4 GÖZALTI
M.Y., M.H., S.K. ve C.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.