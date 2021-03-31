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    Adıyaman'da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı

    Polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği sırada arama yapılan otomobildeki 4 kişi, üzerlerinden 21 gram metamfetamin çıkmasının ardından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 11:27
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    Adıyaman'da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, durumlarından şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

    Yapılan aramada şahısların üzerinde 21 gram metamfetamin ele geçirildi.

    4 GÖZALTI

    M.Y., M.H., S.K. ve  C.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adıyaman da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı #1

    Adıyaman da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı #2

    Adıyaman da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı #3

    Adıyaman da 4 şüpheli, metamfetaminle yakalandı #4

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