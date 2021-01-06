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- Adıyaman'da 40 bin liralık soygun yapan kadınlar kamerada
Adıyaman'da 40 bin liralık soygun yapan kadınlar kamerada
Girdikleri evden 40 bin TL değerinde altın ve 700 lira çalan üç hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
- DHA
- 06.01.2021 - 13:43
- Güncelleme : 06.01.2021 - 13:59
Adıyaman'ın Yeni Mahallesi'nde dolaşan 3 hırsız, 7 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Ahmet K.'nin evine girdi.
Hırsızlar, ev sahibinin birikim yapıp dolaba sakladığı 40 bin TL değerindeki altın ve 700 lira parayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.
KAMERAYA YAKALANDILAR
Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan Ahmet K., durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler incelemelerin ardından üç kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Kadınların binaya giriş çıkış anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Adıyaman'da 40 bin liralık soygun yapan kadınlar kamerada