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Adıyaman'da 40 bin liralık soygun yapan kadınlar kamerada

Adıyaman'da 40 bin liralık soygun yapan kadınlar kamerada

Girdikleri evden 40 bin TL değerinde altın ve 700 lira çalan üç hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.