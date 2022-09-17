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    Adıyaman'da akrabalar arası kız kaçırma kavgası

    Plakasız otomobile atlayan 3 kişi, aralarında kız kaçırma husumeti olan akrabalarının evine gitti. Bu esnada tüfekten açılan ateş sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
    • 17.09.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 14:40
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    Adıyaman'da akrabalar arası kız kaçırma kavgası

    Adıyaman'ın Ulucami Mahallesi'ndeki kız kaçırma olayında kan aktı

    Yaşanan korkunç olayda, plakasız otomobil ile 3 kişi, daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet bulunan akrabalarının evine girerek, tüfekle ateş açtı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İçeride bulunan C.Y. ve H.S. yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Adıyaman da akrabalar arası kız kaçırma kavgası #1

    Akraba oldukları ortaya çıktı

    Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen kişiler ile saldırıya uğrayan kişilerin akraba oldukları ve daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.

    Adıyaman da akrabalar arası kız kaçırma kavgası #2


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