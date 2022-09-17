Adıyaman'da akrabalar arası kız kaçırma kavgası

Plakasız otomobile atlayan 3 kişi, aralarında kız kaçırma husumeti olan akrabalarının evine gitti. Bu esnada tüfekten açılan ateş sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Ulucami Mahallesi'ndeki kız kaçırma olayında kan aktı

Yaşanan korkunç olayda, plakasız otomobil ile 3 kişi, daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet bulunan akrabalarının evine girerek, tüfekle ateş açtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İçeride bulunan C.Y. ve H.S. yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Akraba oldukları ortaya çıktı

Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen kişiler ile saldırıya uğrayan kişilerin akraba oldukları ve daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.