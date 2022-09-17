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- Adıyaman'da akrabalar arası kız kaçırma kavgası
Adıyaman'da akrabalar arası kız kaçırma kavgası
- 17.09.2022 - 14:12
- Güncelleme : 17.09.2022 - 14:40
Adıyaman'ın Ulucami Mahallesi'ndeki kız kaçırma olayında kan aktı
Yaşanan korkunç olayda, plakasız otomobil ile 3 kişi, daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet bulunan akrabalarının evine girerek, tüfekle ateş açtı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İçeride bulunan C.Y. ve H.S. yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Akraba oldukları ortaya çıktı
Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen kişiler ile saldırıya uğrayan kişilerin akraba oldukları ve daha önceden aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.