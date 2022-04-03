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    Adıyaman'da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi

    10 kişilik akraba grubu arasında çıkan taşlı tekmeli kavgada olay yerine gelen polis ekibi uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Olayda ölen olmazken 10 kişi de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 17:49
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    Adıyaman'da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi

    Adıyaman’ın Sümerevler Mahallesi 1704. Sokak içerisinde arabalar arasında tartışma çıktı.

    10 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca bu defa olay yerine ek polis ekibi sevk edildi.

    POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

    Polis ekipleri şahısları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.

    Adıyaman da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi #1

    10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Toplam 10 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen yada yaralanan olmazken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Adıyaman da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi #2

    Adıyaman da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi #3

    Adıyaman da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi #4


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