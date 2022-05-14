Adıyaman'da alacak verecek meselesi sopalı kavgaya dönüştü

Hacıömer Mahallesi civarında alacak konusunda anlaşmazlığa düşen gruplar arasında sopalı kavgaya çıktı. Kavga soncunda araç camları aşağı indi.

Adıyaman'daki alacak verecek meselesi, iki grup arasında kaosa dönüştü.

Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında alacak nedeniyle tartışan gruplar arasında alevler giderek yükseldi.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Birbirine saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.

Maddi hasar oluştu

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir araç ile bir iş yerinin camlarında maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.