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    Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga

    Besni ilçesinde Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında futbolcular, çıkan tartışmada tekme tokat birbirlerine girdi.
    • 27.03.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 23:07
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    Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga

    Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Bölge 16'ncı hafta mücadelesinde Besni İlçe Stadyumu'nda Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında hakem tarafından iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterildi.

    KIRMIZI KART SONRASI SAHA KARIŞTI

    Kırmızı kartın ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular tekme tokat bir birine girdi.

    Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga - VİDEO

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. İmamağa Spor’dan Kıvanç Sarızeybek’in tekme attığı rakip oyuncu Mahmut Terezeci yaralandı. 65'inci dakikada çıkan kavga nedeniyle maç, hakem tarafından tatil edildi.

    Adıyaman da amatör futbol maçında kavga #1

    Adıyaman da amatör futbol maçında kavga #2

    Adıyaman da amatör futbol maçında kavga #3

    Adıyaman da amatör futbol maçında kavga #4

    Adıyaman da amatör futbol maçında kavga #5


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