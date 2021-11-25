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    Adıyaman'da anne ve oğlu, soba gazından zehirlendi

    Baygın halde bulunan Zeliha ve Emrah Ataman, hastanede tedavi altına alındı. Anne Ataman'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 13:20
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    Adıyaman'da anne ve oğlu, soba gazından zehirlendi

    Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı, zehirlenmeye yol açtı.

    Kayalık Mahallesi 2442 Sokak'ta ikamet eden Emrah Ataman ve Zeliha Ataman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

    ANNE VE OĞLU BAYGIN HALDE BULUNDU

    Sabah saatlerinde baygın halde bulunan anne ve oğlunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Zeliha Ataman ve oğlu Emrah Ataman, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ANNE ATAMAN'IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

    Hastanede tedavi altına alınan Zeliha Ataman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da anne ve oğlu, soba gazından zehirlendi ViDEO

    Adıyaman da anne ve oğlu, soba gazından zehirlendi #1

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