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Adıyaman'da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı

Adıyaman'da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Adıyaman’da şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde 1 kilodan fazla esrar ele geçirildi.