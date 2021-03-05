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    Adıyaman'da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Adıyaman’da şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde 1 kilodan fazla esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:45
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    Adıyaman'da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor.

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalarda, şüpheli bir aracı takibe alındı.

    İNCELEMELER YAPILDI

    Şüpheli araç, Çelikhan ilçesinin yakınlarında durduruldu.

    Ekipler tarafından araçta incelemeler yapıldı.

    Adıyaman da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı #1

    KAPUTTA BULUNDU

    Arama çalışmalarının neticesinde aracın kaput kısmına 2 paket halinde gizlenmiş, 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler uyuşturucu maddesini muhafaza altına aldı. Araçta bulunan iki şahıs gözaltına alındı.

    Adıyaman da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şahıslar sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı #3

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