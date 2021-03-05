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- Adıyaman'da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı
Adıyaman'da ara kaputundan 1 kilo 300 gram esrar çıktı
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Adıyaman’da şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde 1 kilodan fazla esrar ele geçirildi.
- İHA
- 05.03.2021 - 11:33
- Güncelleme : 05.03.2021 - 11:45
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalarda, şüpheli bir aracı takibe alındı.
İNCELEMELER YAPILDI
Şüpheli araç, Çelikhan ilçesinin yakınlarında durduruldu.
Ekipler tarafından araçta incelemeler yapıldı.
KAPUTTA BULUNDU
Arama çalışmalarının neticesinde aracın kaput kısmına 2 paket halinde gizlenmiş, 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler uyuşturucu maddesini muhafaza altına aldı. Araçta bulunan iki şahıs gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şahıslar sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.