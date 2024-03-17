Adıyaman'da araç şarampole yuvarlandı: 7 kişi yaralandı

İHA
Adıyaman'da trafik kazasında aile fertleri ölümden döndü.
Hamdi Dirgen idaresindeki otomobil, Adıyaman-Kahta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
7 kişi yaralandı
Meydana gelen kazada sürücü Hamdi Dirgen ve araçta bulunan Gazi, Emirhan, Ramazan, Abdullah, Zöhre ve Burak Dirgen yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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