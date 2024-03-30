Adıyaman'da araçlar çarpıştı: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin Kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.
Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş karayolu Karaburun köyü çıkışında Mahmut S. idaresindeki otomobil sürücüsü karşı istikametten gelen Erkan C. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
4 kişi yaralandı
Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücüler ile yolcu olarak bulunan Mahmut C. otomobilde yolcu olarak bulunan Derya K., Ali K., Canel Karakurd ve Alperen K. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebek hayatını kaybetti
Burada doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Alperen K. hayatını kaybetti.
Hastaneye kaldırıldı
Durumları ağır olan Ali, Canel , Derya K. ve Mahmut S. Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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