Adıyaman'da araçlar çarpıştı: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybederken 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin Kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.

Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş karayolu Karaburun köyü çıkışında Mahmut S. idaresindeki otomobil sürücüsü karşı istikametten gelen Erkan C. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücüler ile yolcu olarak bulunan Mahmut C. otomobilde yolcu olarak bulunan Derya K., Ali K., Canel Karakurd ve Alperen K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebek hayatını kaybetti

Burada doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Alperen K. hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırıldı

Durumları ağır olan Ali, Canel , Derya K. ve Mahmut S. Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)