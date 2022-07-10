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    Adıyaman'da araçlar çarpıştı: 8 yaralı

    Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
    • 10.07.2022 - 22:07
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    Adıyaman'da araçlar çarpıştı: 8 yaralı

    Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Dursun G. idaresindeki otomobil ile Durmuş Y. idaresindeki otomobil, Harmanlı Beldesi yol kavşağında çarpıştı.

    8 yaralı

    Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Fatih G., Hamiyet Y., Gülay K., Meryem S., Ecem Ela S.ve Ali İrfan S. yaralandı.

    Adıyaman da araçlar çarpıştı: 8 yaralı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    İHA'nın haberine göre, yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da araçlar çarpıştı: 8 yaralı #2

    Adıyaman da araçlar çarpıştı: 8 yaralı #3


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