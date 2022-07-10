Adıyaman'da araçlar çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Dursun G. idaresindeki otomobil ile Durmuş Y. idaresindeki otomobil, Harmanlı Beldesi yol kavşağında çarpıştı.

8 yaralı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Fatih G., Hamiyet Y., Gülay K., Meryem S., Ecem Ela S.ve Ali İrfan S. yaralandı.





Hastaneye kaldırıldılar

İHA'nın haberine göre, yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



