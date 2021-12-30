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    Adıyaman'da arazi kavgası

    İki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olay sonucu 2 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 18:06
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    Adıyaman'da arazi kavgası

    Adıyaman'ın Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camii yakınlarında iki grup arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

    POLİSLERE RAĞMEN SOPALARLA KAVGA ETTİLER

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine sopalarla saldırmaya başladı.  Kavga takviye ekiplerin müdahalesiyle sonlandı.

    Adıyaman da arazi kavgası #1

    4 GÖZALTI, 2 YARALI

    Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, darp neticesi yaralanan 2 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman'da arazi kavgası

    Adıyaman da arazi kavgası #2

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