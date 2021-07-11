Adıyaman'da arazi kavgası: 3 yaralı

Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti.

Adıyaman'ın Çemberlitaş köyünde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

3 YARALI

Kavgaya dönüşen olayda Nevzat Ç, Mehmet Ç. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.