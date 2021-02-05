Aşılama için yola çıkan ekip, çamurlu yolda ilerleyemedi. Ekibin imdadına köylüler yetişti.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde köylere aşıya giden filyasyon ekibi, zor anlar yaşadı.

75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara koronavirüs aşısı yapmak için yola çıkan ekip, Geçitli köyü ile Harmuzan köyü arasında çamura saplandı.

TRAKTÖR İLE KURTARILDI

Sağlık görevlileri, çamura saplanan aracı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Burada dakikalarca mahsur kalan filyasyon ekibi için olay yerine gelen köylüler, traktöre bağladıkları halat ile aracı çekti.

Çamura saplanan aracın kurtarılmasının ardından ekipler aşı yapmak için yola devam etti.

Adıyaman'da aşıya giden filyasyon ekibi çamura saplandı ViDEO