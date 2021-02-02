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- Adıyaman'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı
Adıyaman'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı
Şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, ayakkabısının içine uyuşturucu gizlediği belirlenen şahsı gözaltına aldı.
- DHA
- 02.02.2021 - 12:26
- Güncelleme : 02.02.2021 - 12:40
Adıyaman'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
ÜST ARAMASI YAPILDI
Otomobilde suç unsuruna rastlamayan polis, sürücü İ.H.D.'nin tedirgin davranışları üzerine üst araması yaptı.
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, İ.H.D.'nin ayakkabısının altına gizlenmiş 41 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına aldığı İ.H.D.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Adıyaman'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı VİDEO