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    Adıyaman'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı

    Şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, ayakkabısının içine uyuşturucu gizlediği belirlenen şahsı gözaltına aldı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 12:40
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    Adıyaman'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı

    Adıyaman'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

    ÜST ARAMASI YAPILDI

    Otomobilde suç unsuruna rastlamayan polis, sürücü İ.H.D.'nin tedirgin davranışları üzerine üst araması yaptı.

    ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Aramada, İ.H.D.'nin ayakkabısının altına gizlenmiş 41 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına aldığı İ.H.D.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

    Adıyaman'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı VİDEO

    Adıyaman da ayakkabısından uyuşturucu çıktı #1

    Adıyaman da ayakkabısından uyuşturucu çıktı #2

    Adıyaman da ayakkabısından uyuşturucu çıktı #3

    Adıyaman da ayakkabısından uyuşturucu çıktı #4

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