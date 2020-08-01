Adıyaman'da babasını bıçakla kovalayan şahsa gözaltı

Gözaltına alınırken kendisini görüntüleyen gazetecilere küfreden şahsı zapt etmeye çalışan polis memurlarının o anları kameraya yansıdı.

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde yaşayan A.U., Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde babasını bıçak ile kovaladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs bir süre direnmeye başladı. Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerine direnen ve elleri arkadan kelepçelenen şahıs, ekip aracına bindirilmek istendiği esnada saniyeler içerisinde kelepçeli ellerinin arasından ayaklarını geçirerek ellerini öne getirdi.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi.

Adıyaman'da babasını bıçakla kovalayan şahıs gözaltına alındı

ARACI TEKMELEDİ

Polis aracının camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.