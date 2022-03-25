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    Adıyaman'da babasını ensesinden vurarak öldüren şahıs gözaltında

    Gölbaşı ilçesinde, tartıştığı babasını ensesinden vurarak öldüren şahıs, ekiplerce yakalanarak gözaltında alındı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 17:24
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    Adıyaman'da babasını ensesinden vurarak öldüren şahıs gözaltında

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ikamet eden Gazi Çetindağ (66) ile oğlu Yusuf Çetindağ (37), sabah saatlerinde Çataltepe Köyü Mazı kuyu mevkiinde bulunan bağ evlerine geldi.

    Baba ve oğlu burada henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

    BABASINI ENSESİNDEN VURDU

    Babasıyla tartışan Yusuf Çetindağ, eline aldığı tüfekle babasını ensesinden vurdu.

    Silah sesi üzerine civardaki arazilerde çalışan vatandaşlar olay yerine gelerek feci olayla karşılaştı.

    Ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gazi Çetindağ, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adıyaman da babasını ensesinden vurarak öldüren şahıs gözaltında #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Oğlu tarafından ensesinden tüfekle vurulan Gazi Çetindağ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Çetindağ’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    BABA KATİLİ GÖZALTINDA

    Öte yandan, babasını tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan Yusuf Çetindağ ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Adıyaman da babasını ensesinden vurarak öldüren şahıs gözaltında #2


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