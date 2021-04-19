Adıyaman'da bahçesini sularken elektrik akımına kapılan genç öldü

Gölbaşı ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki çiftçi Hüseyin Salhan, bahçesini sulamak için elektrikli motorla kuyudan su çektiği esnada akımı kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aktoprak köyünde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Hüseyin Salhan, bahçesinde sulama yapmak için kuyudan elektrikli motorla su çekti ve bahçesini sulamaya başladı.

AKIMA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ

Elektrikli olan sulama sistemi nedeniyle Salhan o esnada akıma kapıldı. Yakınlarının durumu fark etmesinin ardından Salhan, çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Salhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Salhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

















