Adıyaman'da bayram günü husumet kan akıttı: 1 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü, iki grup arasında silah ve bıçakların kullandığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyalı Mahallesi’nde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.

GENÇLERİN KAVGASINA AİLELER DE KATILDI

Gençler arasında çıkan kavgaya ailelerde katılınca silah ve bıçaklar çekildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda Mustafa Akar (49), Mehmet B., Emrah B. ve Şahin B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Akar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kavgaya karışan Vakkas A. ve Hüseyin A. isimli 2 kişi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.