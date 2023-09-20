Adıyaman'da bebek bezi çalan 5 kişi tutuklandı Ailece bebek bezi ve hijyen malzemeleri hırsızlığı yapan 7 şahıstan 5’i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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İHA

Adıyaman'da bir işletmenin deponun önüne minibüs ile gelen aynı aileden şahıslar, kapıyı kırarak içeri girdi.

Çuvalların içinde bulunan bebek bezlerini çuvallar ile birlikte alarak minibüsün içine attı.

Kısa sürede çuvalları minibüsün içine atan şahıslar minibüs ile olay yerinden uzaklaştı.

Polise haber verdi

İşletme sahibi depoya geldiğinde hırsızlığı fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polisler güvenlik bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızlar tespit edildi

Yapılan inceleme sonrasında A.B., Z.B., C.B, Y.B., H.B., E.B. ve G.B. isimli aynı aileden 7 kişinin hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

5 şahıs tutuklandı

Yaşları küçük olan E.B. ve G.B. isimli şahıslar savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer 5 şahıs tutuklandı.

Şahısların çaldığı bebek bezlerinin bir kısmı sakladıkları çadırda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)